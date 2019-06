Fixtures for the London & South East rugby divisions announced

Harpenden will open their first season back in London One North with a home game.

Old Priorians will be the visitors to Redbourn Lane on September 7 with the return fixture providing the climax to the season.

Their second game at home promises to be an eye-opener into the year ahead when they face last season's runners-up Colchester.

Tabard meanwhile open their account in London North West Three one week later against Herts Middlesex Division One champions Hitchin.

Their first meeting with the other promoted side, Finsbury Park comes in London on November 23.

Verulamians and St Albans must wait until renewing old rivalries in the Herts Middlesex league.

Cotlandswick hosts the first game on December 14 with the return being the penultimate fixture on April 4.

Vees start their first season in the lower division away to London Scottish Lions while Saints host Bank of England.

London One North

Sep 7 Harpenden v Old Priorians

Sep 14 Eton Manor v Harpenden

Sep 21 Harpenden v Colchester

Sep 28 Sudbury v Harpenden

Oct 5 Harpenden v Shelford

Oct 12 Harpenden v Amersham & C

Oct 19 Southend v Harpenden

Oct 26 Harpenden v Ruislip

Nov 9 Woodford v Harpenden

Nov 16 Harpenden v North Walsham

Nov 23 Chingford v Harpenden

Dec 7 Harpenden v Old Haberdashers

Dec 14 Brentwood v Harpenden

Dec 21 Harpenden v Eton Manor

Jan 4 Colchester v Harpenden

Jan 11 Harpenden v Sudbury

Jan 18 Shelford v Harpenden

Jan 25 Amersham & C v Harpenden

Feb 1 Harpenden v Southend

Feb 15 Ruislip v Harpenden

Feb 22 Harpenden v Woodford

Feb 29 North Walsham v Harpenden

Mar 21 Harpenden v Chingford

Mar 28 Old Haberdashers v Harpenden

Apr 4 Harpenden v Brentwood

Apr 18 Old Priorians v Harpenden

London Three North West

Sep 14 Tabard v Hitchin

Sep 21 Royston v Tabard

Sep 28 Tabard v Harrow

Oct 5 Tabard v Cheshunt

Oct 19 Old Streetonians v Tabard

Oct 26 Tabard v Kilburn Cosmos

Nov 9 OMT v Tabard

Nov 16 Tabard v Finchley

Nov 23 Finsbury Park v Tabard

Dec 7 Tabard v Enfield Ignatians

Dec 14 Stevenage v Tabard

Jan 11 Tabard v Royston

Jan 18 Harrow v Tabard

Jan 25 Cheshunt v Tabard

Feb 1 Tabard v Old Streetonians

Feb 15 Kilburn Cosmos v Tabard

Feb 22 Tabard v OMT

Feb 29 Finchley v Tabard

Mar 21 Tabard v Finsbury Park

Mar 28 Enfield Ignatians v Tabard

Apr 4 Tabard v Stevenage

Apr 18 Hitchin v Tabard

Herts Middlesex Division One

Sep 14 London Scottish Lions v Verulamians; St Albans v Bank of England

Sep 21 Verulamians v Saracens Amateurs

Sep 28 Hendon v Verulamians; St Albans v Mill Hill

Oct 5 Thamesians v St Albans; Verulamians v Barnet Elizabethans

Oct 19 St Albans v UCSOB; Wasps v Verulamians

Oct 26 St Albans v London Scottish Lions; UCSOB v Verulamians

Nov 9 Saracens Amateurs v St Albans; Verulamians v Bank of England

Nov 16 St Albans v Hendon

Nov 23 Barnet Elizabethans v St Albans ; Verulamians v Mill Hill

Dec 7 St Albans v Wasps; Thamesians v Verulamians

Dec 14 Verulamians v St Albans

Jan 11 Saracens Amateurs v Verulamians

Jan 18 Mill Hill v St Albans; Verulamians v Hendon

Jan 25 Barnet Elizabethans v Verulamians; St Albans v Thamesians

Feb 1 UCSOB v St Albans; Verulamians v Wasps

Feb 15 L. Scottish Lions v St Albans; Verulamians v UCSOB

Feb 22 Bank of England v Verulamians; St Albans v Saracens Amateurs

Feb 29 Hendon v St Albans

Mar 21 Mill Hill v Verulamians ; St Albans v Barnet Elizabethans

Mar 28 Verulamians v Thamesians; Wasps v St Albans

Apr 4 St Albans v Verulamians

Apr 18 Bank of England v St Albans; Verulamians v London Scottish Lions